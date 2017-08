Starke Vorstellung von Martin Bader

(750m Schwimmen, 20km Radfahren, 5km Laufen)

Platz 5 für seinen deutschen Verein AST Süssen bei diesem prestigeträchtige Heimrennen in Tübingen. Trotzdem sich das Schwimmen wieder mehr zu einem Kampfsport entwickelte und der Dornbirner Bader mit Rückstand aus dem Wasser stieg, konnte er sich gleich in der 1. Radgruppe festsetzten. Kurz vor dem Ende des 20 Kilometer langen Rad-Parts war die Gruppe auf über 50 Athleten angewachsen und so entwickelte sich das Rennen zu einem harten Ausscheidungsrennen auf den restlichen 5 Laufkilometern.

Martin Bader konnte wiederum eine starke Laufleistung abrufen und platzierte sich auf dem starken 27. Gesamtrang.