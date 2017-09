Sperre der Lochauer Pfänderstraße – Hinweistafeln beachten

Am Dienstag und Mittwoch werden noch Restarbeiten wie die Einbringung des Forstkoffers und die Auftragung der Feinplanie durchgeführt. Am Donnerstag folgen die Asphaltierungsarbeiten. Die Vollsperre wird dann am Donnerstag 24 Uhr aufgehoben. Bei schlechter Witterung müssen die Asphaltierungsarbeiten samt Sperre auf Freitag, 22. September, verschoben werden.

Umleitung des Verkehrs über Eichenberg

Eine Durchfahrt auf der Pfänderstraße ist von Dienstag, 19. September, ab 8 Uhr, bis Donnerstag, 21.September, um 24 Uhr nicht möglich. Die Umleitungsroute über Eichenberg ist jedoch beschildert und ausgewiesen.

Die Straßenbenützer sind aufgefordert, die Hinweistafeln samt den entsprechenden aktuellen Informationen am Beginn der Pfänderstraße bei der Pfarrkirche zu beachten. Die Parzellen Haggen, Hintermoos, Grünegger und Am Vögel sind über Lochau erreichbar. Die Parzellen Moos, Pfänder, Lohorn und Buchenberg sind nur über Eichenberg und Trögen erreichbar. Der Bus der Linie 12 a kann immer in der Früh bis 8 Uhr fahren.