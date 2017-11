„Songs of Love and Hate“ für die Krebshilfe Vorarlberg

Das alljährliche Krebshilfe Benefizkonzert findet heuer unter dem Motto „Songs of Love and Hate“ statt

Rankweil. Bereits zum 18. mal findet heuer das Krebshilfe Benefizkonzert im Alten Kino in Rankweil statt. Die Krebshilfe Vorarlberg veranstaltet mit 30 ehrenamtlichen Mitarbeitern insgesamt vier Vorstellungen. Vor 17 Jahren wurde die Benefizveranstaltung ins Leben gerufen. „Angefangen hat es mit Michael Köhlmeier und Reinhold Bilgeri mit einer Vorstellung. Heute besteht das Krebshilfe Benefizensemble aus insgesamt 14 Musikern“, informiert Prof. Dr. Gebhard Mathis, Präsident der Vorarlberger Krebshilfe. Der gesamte Erlös geht an die Soforthilfe und an die psychosoziale Beratung, die von an Krebs erkrankten Menschen dringend benötigt wird. „Mit den Einnahmen können Therapien und Beratungen für ungefähr zwei bis drei Monate gedeckt werden“, gibt Prof. Dr. Mathis bekannt. Jährlich gibt es circa 1400 Neuerkrankungen, wobei Brustkrebs bei Frauen und Prostatakrebs bei Männern die häufigsten Krebsarten darstellen. Die Heilungschancen liegen durch gezielte Behandlungsmethoden und individuelle Therapien heute bei 70%. Durch das Benefizkonzert soll darauf aufmerksam gemacht werden, wie viele Menschen an Krebs erkranken. „Unser Anliegen ist es, dass bei einem angenehmen Zusammenkommen das Bewusstsein mitschwingt, dass es sowohl Krebs als auch eine Krebshilfe gibt“, sagt Prof. Dr. Mathis. Das diesjährige Motto sind „Songs of Love and Hate“, die krebskranken Menschen gewidmet sind. SAR