Sommeranfang: Lange Tage, große Hitze und glühende Berggipfel

Für Meterologen hat der Sommer schon am 1. Juni begonnen. Das hat den einfachen Grund, weil Statistiken und Monatsmittelwerte leichter zu erfassen sind, wenn die Aufzeichnungen am Beginn eines Monats starten. Der astronomische Sommer beruft sich im Gegensatz dazu auf den Tag der Sommersonnwende.

Am 21. Juni um genau 06:24 Uhr stand die Sonne an ihrem nördlichsten Punkt. Auf der Nordhalbkugel bekommen wir deshalb jetzt am meisten Sonne ab. Von nun ab wandert diese aber wieder langsam in Richtung Äquator – die Tage werden wieder kürzer.

In Vorarlberg glühen die Berggipfel

In den Vorarlberger Bergen finden am heutigen Abend oder alternativ am Wochenende vielerorts die traditionellen Sonnwendfeuer statt. Am Diedamskopf soll am Mittwochabend das Feuer entzündet werden. Auf dem Pfänder in Bregenz wird das Sonnwendfest bei guter Witterung inklusive Feuerwerk am Samstagabend gefeiert. Auch im Montafon werden zahlreiche Berggipfel am 24. Juni leuchten.

