So schmeckt die syrische Küche

Lauterach. Elegant, vielfältig, gesund, schmackhaft, pikant und raffiniert. Wie bunt und vielfältig ein syrisches Menü sein kann, lehrt die in Syrien geborene Faten Alajeil bei einem Kochkurs in der Schulküche der Lauteracher Mittelschule. Charmant und informativ führt sie alle kulinarisch und kulturell Interessierten durch einen Abend, an dem die Kochkunst gefeiert wird. Das gemeinsam zubereitete Menü ist ein repräsentativer Querschnitt durch die vielseitige Küche Syriens. Neben all dem neu Erlernten werden der Genuss und Spaß am gemeinsamen Kochevent im Mittelpunkt stehen.

Syrischer Kochkurs

Donnerstag, 5. Oktober 2017

von 17.30 bis 21.30 Uhr

Kosten: € 20,-

Schulküche Neue Mittelschule

Anmeldung: Carina Zengerle T 05574 6802-19, carina.zengerle@lauterach.at