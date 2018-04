So klingt Volksmusik im Wald

Volksmusikkonzert der Musikschule Bregenzerwald in Langen.

Langen. Zum traditionellen Volksmusikkonzert unter dem Motto „So klingt’s bi üs im Would“ lädt die Musikschule Bregenzerwald am Sonntag, 22. April um 17.00 Uhr in den Treffpunkt nach Langen ein. „Uns ist es wichtig, überall im Bregenzerwald präsent zu sein“, sagt Musikschuldirektor Urban Weigel und so findet die Veranstaltung in diesem Jahr am westlichen Ende des Musikschulsprengels in Langen statt.