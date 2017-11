Sexueller Missbrauch: Mehr als 130 Anzeigen gegen US-Turnarzt - zwei will er gestehen

Der langjährige Arzt der US-Turnerinnen, Larry Nassar, soll sich bei mehr als 140 Mädchen sexuell vergangen haben. Unter diesen ist auch die 3-fache Olympiasiegerin Aly Raisman.

Die Vorwürfe wiegen schwer: Mehr als 130 Anzeigen gibt es angeblich gegen US-Turn-Arzt Larry Nassar. Unter den 140 Opfern ist auch Olympia-Siegerin Aly Raisman, die die Übergriffe jetzt auch in ihrem Buch veröffentlichte. Jetzt sprach die 23-Jährige auch erstmals öffentlich im CBS “60 Minutes”-Interview darüber: “Er hat mir oft Geschenke und Dessert gebracht. Ich sagte: Naja, seine Berührungen gefallen mir nicht, aber er ist so nett zu mir.” Bisher sei sie nicht in der psychischen Lage gewesen darüber zu sprechen. Nach den Spielen in Rio de Janeiro habe sie mit FBI-Ermittlern über die Vorfälle gesprochen. Im Interview findet Raisman heute klare Worte über Nassar: “Er ist ein Monster.”