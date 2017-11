Sealbr gmachts von Doris

Doris Hagen und ihre Handarbeiten sind auch 2017 wieder beim Adventmarkt im Mohrenkeller vertreten.

Dornbirn. Der Advent naht und damit auch ein alljährliches Highlight im Vorweihnachtskalender: Die Kunsthandwerksausstellung im Mohrenkeller. Mit dabei ist auch heuer wieder Doris Hagen und ihr wunderschönes Sortiment an Handarbeiten unter dem Motto „Doris sealbrgmacht“ präsentiert die Dornbirnerin wieder alles was die Herzen von Kreativ-Fans höherschlagen lässt. Die „fleißige Doris“ war in den vergangenen Wochen wieder im handwerklichen Dauereinsatz. Das Resultat sind wieder zahlreiche originelle Strickmützen für Groß und Klein, hübsche Babydecken und Kleidchen oder schicke Janker und Filzpantoffeln für den Nachwuchs. Gestrickt, gehäkelt und genäht – „immer mit viel Liebe zum Detail“, betont sie.