Schneider und Co. mit Höhenflug

Die Anfangsphase war hart umkämpft. Nach 13 Minuten stand es nur 3:3. Bis zur Halbzeit sahen die Zuschauer im 5. Bezirk einen offenen Schlagabtausch, ehe sich die Montfortstädterinnen zur Halbzeit mit 10:12 absetzen konnten.

Anfangs der zweiten Halbzeit nutzten Scheidbach und Co. ihre Überzahl eiskalt aus und bauten den Vorsprung auf 5 Tore aus. Spätestens jedoch als in der 50. Minute das +8 fiel war klar, wer als Sieger vom Platz gehen würde. Erfreulich war auch, dass sich Youngster Dalila Galijasevic am Kreis in die Torschützentabelle eintragen konnte. Auch Nadja Hofmann war zum zweiten Mal erfolgreich. Sie nutze gleich ihre erste Chance und zeigte ihre Stärke über den Block zu schießen.

Fazit: Durch eine starke Abwehr- und Torfrauenleistung konnten die Damen einige Flüchtigkeitsfehler im Angriff ausmärzen. Nun gilt es sich voll auf das Duell mit den punktegleichen Damen aus Stockerau zu konzentrieren. 28.10., 19.00 Uhr Reichenfeldhalle.

Kader & Tore: Bartek, Fehr; Lunardon 7/3, Seipelt 6, Mlinko 4, Czabaday 4, Scheidbach 2, Schneider 1, Hofmann 1, Galijasevic 1, Mayr, Weithaler.