Schalke-Jungstar vor Leihe zu Altach

Bis zum Spiel gegen Maccabi Tel Aviv könnte sich an der Kadersituation der Altachar noch etwas ändern, wie die “Vorarlberger Nachrichten” berichten. “Wir sind in Gesprächen“, bestätigte Zellhofer gegenüber den VN Verhandlungen mit einem Stürmer. Einen Namen wollte er nicht nennen, doch es dürfte sich dabei um den Schalke-Spieler Bernard Tekpetey handeln. Der 19-jährige Teamspieler aus Ghana hat in Gelsenkirchen einen Vertrag bis 2018 und könnte als Leihgabe zu Altach stoßen.

Mit Blickrichtung Maccabi Tel Aviv spricht Zellhofer von einem “sehr interessanten Los“. Er blickt dem Duell mit Israels Rekordmeister durchaus optimistisch entgegen. “Wenn alle an einem Strang ziehen, dann ist wirklich alles möglich.“