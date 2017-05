Sanierung Kirchturm Pfarrkirche Altenstadt

Vor 192 Jahren gebaut

1920 und 1950 wurde das Turmdach neu gestrichen, ebenso gab es 1970 Erneuerungsarbeiten am Glockenturm. Inzwischen zeigte sich, dass eine Neueindeckung des Turmdaches unumgänglich ist. Sonne, Regen, Schnee und Wind haben im Laufe der Zeit unübersehbare Spuren am Kirchturm hinterlassen. Jetzt ließ sich eine Sanierung nicht mehr aufschieben. Mit Holzschindeln erfolgt nun ein dreifaches Eindecken. Im Zuge der Renovierung werden auch Turmkreuz, Turmfahnen, Zifferblätter und Uhrzeiger restauriert. Der 87 Meter hohe Kirchturm ist seit Anfang Mai eingerüstet, um auch bemalt werden zu können. Der Turmsockel wird aufgrund eindringender Feuchtigkeit restauriert. Die sechs Glockenklöppel werden aus technischen und klanglichen Gründen erneuert. Die alte Glocke aus dem Geläut vor dem zweiten Weltkrieg hat bereits ein ein neues Holzjoch bekommen. Dazu wurde schon vor mehreren Jahren geraten, um größere Schäden am Geläute zu vermeiden. Die Fertigstellung ist wetterabhängig bis Ende Juli 2017 geplant.

Spenden

Die Gesamtkosten der Sanierung belaufen sich auf ca. € 255.000. Davon muss die Pfarre an die € 85.000 durch Spenden selbst aufbringen. „Die Neueindeckung des Kirchturmdaches ist für unsere Pfarre sicher ein „Jahrhundertereignis“ und so bitten wir um ihre Unterstützung bei der Bausteinaktion“, freut sich Pfarrer Ronald Stefani. Sehr erfreulich ist, dass bereits über € 50.000 durch die Spendenbereitschaft der Pfarrgemeinde zusammengekommen sind. Alle, die einen Baustein finanzieren, können sich mit persönlicher Gestaltung auf einer Dachschindel verewigen, die dann am Turmdach angebracht wird. Mit einem Betrag ab € 500 werden auf einer Liste Name, Adresse und Spendenbetrag in der Turmkugel hinterlegt.

Spendenkonto

Raiba Feldkirch, IBAN AT73 3742 2000 0203 0484, Verwendungszweck Kirchturmsanierung