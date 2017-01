Saisonstart beim OGV Altach

Altach. (mima) Wie es in den letzten Jahren bereits Tradition geworden ist, treffen sich zum Jahresbeginn wieder Schnapsbrenner aus der Region im OGV-Vereinsschöpfle zum beliebten Brennertreff.

Der perfekte Edelbrand

Zum Brennertreff 2017 konnte mit Wilfried Amann aus Weiler ein namhafter Schnapsbrenner der Spitzenklasse als Gastreferent gewonnen werden. Unter dem Titel „Der sichere Weg zum perfekten Edelbrand“ gibt der Experte einen Einblick in seinen reichen Wissens- und Erfahrungsschatz über die perfekte Edelbranderzeugung. Amann erzählt dabei über seine Liebe zum Schnaps brennen und gibt den Besuchern auch wertvolle Tipps. Der anschließende Erfahrungsaustausch unter Gleichgesinnten in lockerer Atmosphäre und die professionelle Verprobung eigener, mitgebrachter Brände (auch Problembrände) mit anschließender Diskussion gehört wieder zum Fixpunkt dieses Samstagnachmittages.

Neue fahrbare Brennerei

Neben dem interessanten Vortrag und dem Erfahrungsaustausch wird an diesem Nachmittag auch die neue, fahrbare Brennerei vorgestellt. Größere und kostspielige Reparaturarbeiten der alten, mittlerweile 20-jährigen Destille, hätten sich nicht mehr gelohnt und haben deshalb eine Neuanschaffung notwendig gemacht. Weiters gehört auch der Schnaps-Flaschenverkauf zum Vereinspreis an diesem Nachmittag zu einem Fixpunkt und auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Auch Nichtmitglieder sind am 21. Jänner ab 14 Uhr zum Brennertreff eingeladen. Der Eintritt ist wie immer frei