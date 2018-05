RHC Dornbirn II in Wolfurt chancenlos

RHC Dornbirn II verliert in Wolfurt deutlich mit 9:2, dennoch verkauften sich Hinteregger & Co auswärts besser wie Zuhause.

Das Vorhaben, die Startminuten ohne Gegentreffer zu überstehen, scheiterte bereits nach 54 Sekunden. Danach fand die Reserve besser ins Spiel, auch wenn der Druck auf das Dornbirner Gehäuse groß war, wehrten sich Torhüter Lampert und seine Vorderleute mit vereinten Kräften. Die Hausherren brachten den Ball bis zur Pause nur drei Mal durch ihre spanischen Spieler über die Torlinie. Nach Seitenwechsel sorgte der Favorit mit einem Doppelschlag in der 26. Minute für die Vorentscheidung, die Tore 6 bis 9 fielen im Vier-Minuten-Takt. In den letzten drei Minuten machte sich für die zweite Garnitur die Offensivbemühung doch noch bezahlt. Hinteregger versenkte einen Penalty und Kessler musste nach einem Querpass von Schrattner nur noch den Schläger hinhalten. Am Ende wurde das kleine Ziel dennoch erreicht, keine Zweistellige kassiert und nicht ohne Tore wieder die Heimreise anzutreten.