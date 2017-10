Raum für Entwicklung in Lustenau

Das Team von Andreas Hofer Immobilien kann auf ein intensives bisheriges Geschäftsjahr 2017 zurückblicken. Der aktuelle Standort Millennium Park war zum weiteren Ausbau guter Geschäftsbeziehungen ideal. Für kommende Herausforderungen und die weitere dynamische Geschäftsentwicklung benötigt das Unternehmen Raum für Entwicklung. Nun wird im Oktober ein eigenes Büro im Erdgeschoss eines Wohn- und Geschäftshauses in der Pontenstrasse als weiterer Entwicklungsschritt bezogen. Mit dem Bezug des Neubaus im Zentrum von Lustenau ist mit einer höheren Kundenfrequenz zu rechnen. Das Interieur im neuen Büro der Immobilienspezialisten wurde von Architekt Dieter Vetter geplant. Weiß dominiert das Erscheinungsbild der ansprechenden Räumlichkeiten. Die großflächigen Schaufenster eigenen sich für eine moderne und zeitgemäße Präsentation der Immobilienangebote.

Kunde werden und Städtetrip genießen

Hofer Immobilien lädt die ersten 5 Kunden, die im neuen Büro den Auftrag für die Vermittlung (Verkauf) einer Immobilie geben, auf einen Städtetrip für 2 Personen ein.

Filiale in Bregenz

Lustenau ist und bleibt die Zentrale für die Aktivitäten von Andreas Hofer Immobilien am Vorarlberger Immobilienmarkt. Das Unternehmen expandiert heuer räumlich in den Raum Bregenz. Mit dem zusätzlichen Standort in der Landeshauptstadt serviciert Andreas Hofer Immobilien seine Kunden noch umfangreicher. Das neu übernommene Büro in Bregenz in der Scheffelstraße firmierte einst als Standort für Stocker Immobilien. Mit der Übernahme des Bregenzer Büros wurde Andreas Hofer Immobilien ab sofort auch Partner von PlanetHome-Immobilien. Der Lustenauer Immobilienexperte vertritt somit die Kunden der UniCredit Group im Raum Bregenz sowie im Raum Dornbirn. „Damit wird ein umfangreicheres Immobilienportfolio allen unseren Kunden zugute kommen“, so Andreas Hofer.