Ramona Pfefferkorn und Jürgen Mangeng

Gerne übernahmen Ivonne Nigsch und Peter Weichinger das Amt der Trauzeugen. Nach der Trauung wurde auf dem Rathausplatz bei einer Agape auf die Zukunft der frisch Vermählten mit einem Gläschen Sekt angestoßen. Herzliche Glück- und Segenswünsche boten die Gäste, insbesondere auch die Eltern Erika und Roland Pfefferkorn sowie Beate und Fredi Mangeng, die ihren Kindern alles Glück der Welt wünschten. Die Konditorin und der KFZ-Mechaniker, die sich seit drei Jahren lieben, und Eltern des süßen Benjamin sind, feierten anschließend diesen wunderschönen Tag im Café Dörflinger in Bürs. Die Flitterwochen verbringt das Hochzeitspaar auf dem „Maisäß“ in Bartholomäberg. Der Wohnsitz befindet sich ebenfalls in Bartholomäberg.