Rätsel um tote Backpackerinnen in Kambodscha

Der Fall zweier toter Rucksack-Touristinnen in Kambodscha gibt Rätsel auf. Die Engländerin Natalie Jade Seymour (22) und ihre kanadische Freundin Abbey Gail Amisola (27) waren tot in ihrem Hostel gefunden.

Ob die beiden jungen Fauen an einer Krankheit starben oder durch eine Überdosis Medikamente, soll nun eine Obduktion der Leichen klären. „Sie starben womöglich an einer Überdosis Medizin, die sie sich selbst verabreichten“, teilte der örtliche Polizeichef Mao Chanmathurith mit.

Angeblich litten die beiden Frauen an einer Lebensmittelvergiftung und versorgten sich eigenständig mit Medikamenten. Die “Daily Mail” berichtet von einer SMS, die Seymour am Abend vor ihrem Tod an ihre Mutter schrieb: “Ich fühle mich nicht gut, Mum.”