Puppentheater startet in Herbstprogramm

Götzis Bereits seit 1979 sorgt das Puppentheater in Götzis mit seinen Aufführungen jährlich für zahlreiche leuchtende Kinder- und auch Erwachsenenaugen. Auch in diesem Jahr warten nun wieder zahlreiche tolle Spiele, wobei auch drei Eigenproduktionen dabei sind.

Viel Arbeit vor der ersten Aufführung

“Das kleine Ich bin Ich von Mira Lobe und Susi Weigel, den Froschkönig und heuer neu inszeniert das Rumpelstilzchen sind in diesem Herbst die Eigenproduktionen des Puppentheater am Bach“, erklärt Elisabeth Wolber vom Puppentheater. Dabei sind die Mitglieder der Puppenspielfreunde gerade bei Neuinszenierungen schon Monate davor mit den Probenarbeiten beschäftigt und treffen sich so drei bis viermal pro Woche. Dazu werden auch sämtliche Figuren und Bühnenbilder selber hergestellt.

Zehn Gastspiele aus Deutschland und Österreich

In diesem Jahr warten neben den drei Eigenproduktionen auch wieder zehn Gastspiele mit professionellen Puppenspielern aus Deutschland und Österreich auf die Puppenspielfreunde. „Heuer sind besonders Ali Baba und die 40 Räuber vom Figurentheater Marotte aus Karlsruhe und Die Bettleroper nach John Gay vom Figurentheater Gugelhupf aus Gernsbach die Höhepunkte der Gastspiele“, gibt Wolber einen Ausblick auf die neue Saison.

Bis zu 4.000 Besucher

Auftakt in das Herbstprogramm ist dabei am 6. Oktober mit der Eigenproduktion des kleinen Ich bin Ich. Es folgen der Froschkönig und das Rumpelstilzchen, welches vom Puppentheater neu gestaltet wurde. Bis Anfang Dezember warten dann laufend Vorstellungen im Puppentheater amBach in Götzis. „Insgesamt kommen wir mit allen Aufführungen, öffentlich und geschlossen für Schulen und Kindergärten, auf rund 40 Aufführungen und auf an die 4.000 Zuschauer“, freut sich die Puppentheaterleiterin auf den Start in den Herbst. Das Programm gibt es auch auf www.puppentheater-goetzis.at. MIMA