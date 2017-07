Poolbar Festival lud zum Partnerabend

Zum Einstieg erläuterte Herwig Bauer die Hintergründe des poolbar-Festivals und erklärte das Prinzip des poolbar-Generators, jener Workshopreihe, in der die gestalterische Basis für das Festival jährlich neu konzipiert wird. Und er bedankte sich beim „poolbar-Netzwerk“ – einer großen Schar an Partnern aus Wirtschaft und Kultur, welche die wirtschaftliche und künstlerische Basis mittragen. Einer dieser Partner, Martin Walch, Direktor der Kunstschule Liechtenstein, erklärte die diesjährige Partnerschaft und die daraus entstandene Kunstinstallation im Alten Hallenbad von Alex Mohr, einem Absolventen der Kunstschule Liechtenstein. Danach lud Sunnahof-Tufers-Chef Thomas Lampert die in großer Zahl erschienenen poolbar-Partner zum Essen an der „poolbar-Kombüse“, die heuer vom Sunnahof mit hochwertigen biologischen Angeboten betrieben wird.

Unter anderen waren dabei

Matthias Amann (Vorarlberger Holzbaukunst)

Christian Bechter (Allpaletty)

Günter Schönberger (Birdrecht), Carmen Zanetti (Bildraum Bodensee),

Edgar Eller (Stadtmarketing Feldkirch)

Wolfgang Ender (Sparkasse Feldkirch)

Claudia Feichter (Omicron)

Peter Hosp (Omicron)

Maria Fliri (Schauspielerin)

Thomas Geisler (Werkraum Bregenzerwald)

Stefan Sagmeister (Grafiker)

Mareile Halbritter (Kunsthaus Bregenz)

Brigitte Hermann (Netzwerk Tanz)

Kurt Herran (WDA Innsbruck, Westpoint)

Gerd Hinteregger (LIVID, Dornbirn)

Katrin Hofmann (fesch´markt Wien)

Thomas Lampert (sunnahof)

Carsten Lang (Harmonic Sound)

Martin Vogel (Zumtobel)

Hannes Matt (Liechtensteiner Volksblatt)

Thomas Metzler (AMS)

Karl Kühne (Lisilis Biohof)

Folke Postmeyer (Orion)

Ingrid Scharf (Kulturstadträtin, Feldkirch)

Judith Reichart und Evi Rüscher (Original Magazin)

Peter Schmid (GF Inatura und Vlbg. Landeskonservatorium)

Christoph Schmid (Lampert)

Karin Schloms, Alex Mohr, Martin Walch (Kunstschule Liechtenstein)

Gerhard Spiehs (SpiehsFilm)

Manfred Welte (Vorarlberg Museum)

Katja Zündel (Bodensee Vorarlberg Tourismus)

Isabelle Cerha (Feldkircher Anzeiger)

Johanna Ulrich (Ulrich Sitzen Schlafen)

Klaus Österle (Zeughaus)

Das poolbar-Festival dauert noch bis zum 15.August. Musikalische Programmhighlights sind u.a. Pixies, Element of Crime, Jake Bugg, SOHN, HVOB, Lola Marsh oder The Allah-Las.