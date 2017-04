Perfekter Saisonauftakt für den Handbike-Sportler Maximilian

Obwohl Maximian Taucher 2007 mit einem offenen Rücken zur Welt kam und regelmäßig Therapien machen muss, ist der Neunjährige seit Jahren erfolgreich sportlich unterwegs.

So hat Maxi, der auch Mitglied in einem Handbike-Rennteam in Heidelberg ist, z.B. im Vorjahr von zehn Rennen bestritten. Acht davon waren Kinderrennen, die er allesamt für sich entscheiden konnte. Heuer möchte der sportliche Volksschüler – er läuft auch Schlittschuh, fährt Schi und spielt Rollstuhl-Tennis – u.a. auch drei Halbmarathonrennen in Deutschland bestreiten. Der Saisonauftakt fürs heurige Sportjahr verlief jedenfalls sehr viel versprechend.

So konnte Maximilian am 2. April den sehr anspruchsvollen Handicaplauf über eine Strecke von sechs Kilometer in Bludenz mit seinem Handbike in der Zeit von 15,56 Minuten gewinnen. Am Samstag in der Woche darauf wurde er Vizestaatsmeister im Rollstuhltennis Jugendbewerb in Schwaz im Tirol. Und am Samstag, den 15. April, konnte Maxi das Jugend EHC Handbike Rennen in Rosenau (Frankreich) als jüngster Teilnehmer mit seiner persönlichen Bestleistung und zwei Minuten Vorsprung auf den Zweitplatzierten für sich entscheiden. Die nächsten Rennen, bei denen der sportliche Neunjährige an den Start geht, sind die Vorarlberger Handbike-Landesmeisterschaften am 27. Mai von Wolfurt nach Buch.