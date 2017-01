Paul McCartney klagt gegen Sony

Dazu gehören Hits wie “Let it Be”, “All you need is Love” und “Hey Jude”.

McCartney hatte die Songrechte vor mehr als 50 Jahren an verschiedene Musikverlage verkauft. Später sicherte sich Michael Jackson die Rechte, bevor sie an Sony/ATV übergingen.

McCartney möchte die Rechte an den Songs schon seit langem zurück. Er beruft sich dabei auf eine Regelung im amerikanischen Urheberrechtsgesetz. Obwohl er zahlreiche Versuche unternommen habe, mit Sony/ATV Kontakt aufzunehmen, habe er bisher keine klare Antwort bekommen, wird McCartney zitiert.

Sony/ATV nannte die Klage “unnötig und voreilig”. Das Unternehmen habe aber höchsten Respekt vor Paul McCartney, hieß es.

(Reuters)