Ortsgeschichtlicher Verein mit neu gewähltem Obmann aktiv

Lochau. An historischer Stätte, im ehemaligen Klassenraum im Alten Schulhüsle (Baujahr 1775), traf sich der Verein „Ortsgeschichtliche Sammlung Lochau“ zur Jahreshauptversammlung. Die historische Arbeit und Neuwahlen standen im Mittelpunkt.

So hat Obmann-Stellvertreter und Kustos Walter Rützler nach dem Tod von Obmann Franz Speckhofer in den vergangenen drei Jahren die Vereinstätigkeit mit Sammlungs-, Verwaltungs- und Registriertätigkeit im Schulhüsle mit viel Einsatz und persönlichem Interesse weitergeführt. Zudem konnten wieder Anfragen zu verschiedensten ortsgeschichtlichen Themen und Jubiläen wie Vorarlberger Industriegeschichte, Villa Fairholme, Schloss Hofen neu, 50 Jahre Apotheke Lochau oder Tag des Denkmals beantwortet und mit alten Bildern aus dem Archiv dokumentiert werden. Neben den geschichtlichen Berichten in „Z´LOCHAU“ wurden auch die beiden Schaukästen beim Info-Eck neben dem Gemeindeamt wurden immer wieder mit historischen Fotografien und Accessoires zu aktuellen Themen neu bestückt, sehr zur Freude der interessierten Lochauer Bevölkerung.