ÖVP und NEOS in Vorarlberg sehr stark: Schwarze und pinke Hochburgen

In Dalaas (19,4 %), Klösterle (17,4 %) und Lech (16,6 %) haben die NEOS bei der Nationalratswahl 2017 am meisten Stimmen erhalten. Auch die Wahl-Hochburg der “Grünen” ist – trotz der herben Niederlage und vor Auszählung der Briefwahlstimmen – in Vorarlberg zu finden, nämlich in Schnepfau im Bregenzerwald. Die Partei von Ulrike Lunacek konnte dort immerhin 13,1 Prozent der Stimmen erreichen.

ÖVP in Vorarlberg stark

Auch die ÖVP, die in Vorarlberg traditionell stark ist, hat im Ländle wieder sehr gut abgeschnitten. In Fontanella wählten 73,7 Prozent die Kurz-ÖVP, in Schröcken 73 Prozent, in Eichenberg 72,5 Prozent, in Damüls 69,4, in Sibratsgfäll 68,9 Prozent und in Sonntag immerhin noch 67,9 Prozent. Diese Vorarlberger Ergebnisse konnte die ÖVP nur in der Tiroler Gemeinde Hinterhornbach (83,3 %) und in Jungholz (80 %) übertreffen.