ÖTV-Trio startete siegreich in Australian-Open-Doppelbewerb

Für Österreichs Tennis-Spieler hat der Doppel-Bewerb bei den Australian Open wunschgemäß begonnen.

Oliver Marach setzte sich mit seinem kroatischen Partner Mate Pavic als Nummer sieben gesetzt am Mittwoch gegen Federico Delbonis/Victor Estrella Burgos (ARG/DOM) klar 6:1,6:4 durch. Das Duo setzte damit seinen Erfolgslauf nach den jüngsten Turniersiegen in Doha und Auckland zum Saisonstart fort.

Ebenfalls eine Runde weiter kam Alexander Peya. Mit dem Kroaten Nikola Mektic feierte der Wiener einen 6:3,6:0-Sieg gegen die Franzosen Julien Benneteau/Jonathan Eysseric. Auch auf Peya/Mektic wartet nun ein schwieriges Los, geht es doch gegen die Kolumbianer Juan Sebastian Cabal/Robert Farah, die Nummern elf des Turniers. Mit Andreas Haider-Maurer ist noch ein vierter ÖTV-Akteur im Doppel-Einsatz, er absolviert sein Erstrundenspiel mit dem Georgier Nikolos Basilaschwili gegen die Inder Leander Paes/Purav Raja erst am Donnerstag.

Thiem um 1 Uhr gegen Kudla

An dem Tag trifft auch der Weltranglistenfünfte Dominic Thiem auf den US-Amerikaner Denis Kudla, das ÖTV-Ass ist Österreichs einziger Beitrag in der zweiten Einzel-Runde. Die Partie beginnt um 01.00 Uhr MEZ in der Margaret Court Arena.