Obst- und Gartenbauverein unter neuer Führung

Bei der 128. JHV wurde das neue Führungsteam des OGV Dornbirn vorgestellt.



Dornbirn. „Der Verein steht auf guten Füßen“, lässt der scheidende Obmann bei der Versammlung am Freitagabend im Kolpinghaus verlauten. Zehn Jahre stand Oskar Piffer dem OGV Dornbirn, dem ältesten Verein des Landes in Sachen Obst- und Gartenkultur, vor. „Nun ist es Zeit die Vereinsführung in jüngere Hände zu legen“, resümiert Piffer, der eine gute Basis dafür geschaffen hat. Während seiner Periode konnten 297 Neumitglieder registriert werden und durch die gute Zusammenarbeit mit der Stadt und anderen OGV-Vereinen konnte das Image verbessert werden. Als Krönung hob Piffer die 125-Jahr-Feier mit einer wissenschaftlichen Broschüre über den Verein in Zusammenarbeit mit dem Dornbirner Stadtarchiv hervor. Gebührender Dank mit der Überreichung der Ehrenurkunde war dem scheidenden Obmann gewiss und obendrein gab es ein praktisches Geschenk für die Gartenarbeit und einen Blumenstrauß für die Gattin. Außerdem soll den Gartenliebhaber das Buch „Baumwelten“ des Hatler Autors Conrad Amber an die Zeit beim OGV erinnern. Extra Glückwünsche gab es von Markus Amann, dem Landesobmann für Obst und Gartenkultur sowie der Stellvertreterin Renate Moosbrugger. Auch vom Land Vorarlberg bekam Oskar Piffer eine Ehrenurkunde für sein Engagement überreicht. Den Dank seitens der Stadt überbrachte StR und Landwirtschaftskammerpräsident Josef Moosbrugger.