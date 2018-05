Neuer Präsident bei den Spältaschränzern

Stefan Finzgar übergab bei der Jahreshauptversammlung sein Amt an Rene Ganath.

Feldkirch-Innenstadt Bei der Jahreshauptversammlung der Guggamusik Spältaschränzer Feldkirch stand am Montag die Amtsniederlegung von Präsident Stefan Finzgar im Mittelpunkt. Er legte nach sechs Jahren Tätigkeit als Vereinsobmann und zehn Jahren Mitgliedschaft sowohl Amt als auch aktive Mitgliedschaft nieder. Die rund 40 Mitglieder standen somit vor einer Präsidiums-Neuwahl. Rene Ganath wird würdiger Nachfolger und übernimmt das Amt des Präsidenten. Ein starkes Vorstands-team, inklusive Gründervater Harald Weißenbacher, wird ihn bei der Vereinsarbeit unterstützen.

Dokumentationen bis Jubiläum Vor seiner Amtsübergabe präsentierte Finzgar eine Bilanz der vergangenen Jahre. So wurde die Rede des Guggamusikpräsidenten zu Faschingsbeginn vor dem Rathaus ein fester Bestandteil der Faschingszeremonie. Für die ORF-Dokumentation „Mit Tuba, Trommel und Trompete“ wurden die Schränzer eine Saison lang von einem Kamerateam begleitet. Der Film über die Faschingsnarren machte den Verein österreichweit bekannt. Auch das Schränzer-Opening im Alten Hallenbad und die Guggamusik-Messen im Dom zählen zu den Highlights der vergangenen Jahre. Gekrönt vom Jubiläumsevent „Feldkirch explodiert“, das im Vorjahr stattfand. Die Mitglieder des Vereins, VVF-Landespräsident Michel Stocklasa und die Stadtpolitik würdigten den enormen Einsatz Finzgars. Mit Finzgar verließen auch Sylvia Burtscher sowie Johanna Bayer den Vorstand. Manuel Lorenz übernimmt die Arbeit der beiden.

Dem neuen Präsidenten wurde das Faschingstreiben von seinen Eltern Astrid und Bernhard Ganath in die Wiege gelegt. Die gesamte Familie prägte den Verein in den vergangenen Jahren wesentlich. Nun steuert der jüngste Sohn den Verein in die kommende Saison.