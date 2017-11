Neuer Marketingchef bei Montafon Tourismus

Michael Junginger leitet die Abteilung Marketing und Kommunikation.

Seit dem 1. Oktober hat Montafon Tourismus mit Mag. (FH) Michael Junginger M.A. einen neuen Marketingleiter. Er folgt damit Gabriele Schnell nach, die mit Ende des Jahres in den Ruhestand übertritt.

“Freue mich auf herausfordernde Aufgabe”

Der Marketing-Spezialist Michael Junginger studierte InterMedia (Kommunikationsgestaltung) und BWL mit Fachrichtung International Marketing & Sales an der FH Vorarlberg. Der 37-Jährige war bereits mit einer Agentur im Medien- und Eventbereich selbstständig, arbeitete mehr als zwei Jahre für die Silvretta Montafon und verantwortete die letzten Jahre die Bereiche Online Marketing und Events, sowie weitere Medienprojekte und Kooperationen bei der Tourismusorganisation in Lech Zürs am Arlberg.