Mundartmai #6 wurde in Mäder eröffnet

Mit einem gut durchdachten Dialektprogramm startete man am 1. Mai in den 6. Mundartmai.

Mäder. Im J.J. Ender-Saal hatten sich zahlreiche Freunde der Sprache, explizit der Dialektsprache, versammelt. Pünktlich am 1. Mai ging es mit Mundartdichtern aus der Schweiz und Österreich zur Sache, wobei man in Mäder noch ein Ass im Ärmel hatte: Mundart-Urgestein Adolf Vallaster führte souverän durch das Programm. Auch musikalisch hatte man eine Besonderheit zu bieten, Erwin Messmer und Ulrich „Gaul“ Gabriel musizierten Mozartklänge auf ihren Klarinetten. Rainer Siegele wies in seiner Begrüßungsrede auf die „grenzüberschreitende Mundart-Zusammengehörigkeit hin“ und betonte: „Lasst uns den Rhein in die Mitte nehmen!“ Mundartdichter aus dem ganzen Land waren angereist, um dem Dialekt die Ehre zu erweisen, unter den Gästen auch Carlos Martinez von der Rheintaler Kulturstiftung.