Mobile Hilfsdienste als gesellschaftliche Stütze

Die ARGE Mobile Hilfsdienste zog auf ihrer 19. Generalversammlung im Schützengarten Bilanz. „Mit großer Empathie wird im Ländle ein Netzwerk der Menschlichkeit bereitgestellt“, dieser Aussage schloss sich Bürgermeister Kurt Fischer an, der in seiner Begrüßung die enorme Entlastung stationärer Einrichtungen durch die mobilen Hilfsdienste hervorhob.

600.000 Einsatzstunden

Obfrau Kitty Hertnagel verweist auf ein intensives Einsatzjahr und hielt ein Plädoyer für mehr Anstellungsverhältnisse, um den Mohi-Helfernachwuchs zu sichern. Im Jahr 2016 waren 2.058 Helferinnen und Helfer im Einsatz, was einem Zuwachs von 3 % entspricht. Knapp 600.000 Einsatzstunden wurden für die Klienten erbracht. Hochgerechnet entspricht diese Leistung einer Wertschöpfung von über 7,18 Mio Euro. Im eigenen Daheim wurden 4451 Personen liebevoll und kompetent unterstützt. Weitere Dienste wie Tagesbetreuung, betreute Mittagstische und Essen auf Rädern wurden ebenfalls von den überwiegend weiblichen (95 %) Mohi-Helfern erbracht. Ein neues Logo soll den einheitlichen Auftritt nach außen garantieren.

Verlagerung innerhalb der Pflegedienste

3 % der Helfer sind aktuell angestellt, 66 % sind als neue Selbständige tätig und 31 % stehen in einem freien Dienstvertrag. „Ohne mehr Anstellungsmöglichkeiten bekommen wir sowohl bei jungen Helfern wie Wiedereinsteigerinnen zu wenig Personal für intensive Einsätze“, befürchtet die Obfrau. Dass die Mohi-Einsatzstunden nicht überproportional ansteigen läge daran, dass situationsbedingt eine Verlagerung zur 24-Stunden-Pflege erfolge. Mit einem großen Dank an alle Einsatzkräfte und Einsatzleitungen sowie allen Partnern des Betreuungs- und Pflegenetzes beendete Kitty Hertnagel ihre Rede. Diesem Dank schloß sich Landesrätin Katharina Wiesflecker in ihrem Kurzreferat an. Vorarlberg führt Gesundheit und Pflege in einem gemeinsamen Strukturplan zusammen, künftig soll mehr Personal für die komplexer werdenden Aufgaben in der Pflege zur Verfügung stehen. Auch das vom Land subventionierte OTAGO-Sturzpräventionsprogramm wird über die Mobilen Hilfsdienste angeboten.

Große Weiterbildungsbereitschaft

„Die Weiterbildungsangebote des Mohi verzeichneten 1.915 Teilnehmer und eine Steigerung um 5 %“, berichtet Geschäftsführerin Simone Bemetz-Kochhafen. Die ausgezeichnete Zusammenarbeit mit den Partnern des Vorarlberger Betreuungspools, des Krankenpflegelandesverbandes und der connexia sei eine ideale Basis, um kommende Herausforderungen im Pflegebereich gemeinsam zu meistern. Angela Jäger verwies auf das 10-Jahres-Jubiläum des Vorarlberger Betreuungspools, der ein Systempartner des Mohi ist. Gaby Wirth vom Landesverband für Krankenpflege sprach von den „Zwillingen“ Mohi und Krankenpflegeverein.

Soziale Kontakte via Tageseinrichtungen

In den insgesamt 15 vom MOHI geführten Tageseinrichtungen wurden im vergangenen Jahr 430 Gäste rund 59.000 Stunden betreut. Allein lebende ältere Menschen erhalten soziale Kontakte nach außen, pflegende Angehörige erfahren eine Entlastung. 14 mobile Hilfsdienste organisieren einen betreuten Mittagstisch. Zum Schluss hielt Uschi Österle, Obfrau des Pilzkundlichen Vereins und selbst Mohi-Helferin, einen Vortrag zur „Wunderwelt der Pilze“. Mit einer gemeinsamen kleinen kulinarischen Stärkung endete die Generalversammlung.

Mohi-Einsätze 2016

2058 HelferInnen leisteten 598.547 Einsatzstunden

Mobiler Hilfsdienst: 4451 Personen

Tagesbetreuung: 430 Personen

Betreuter Mittagstisch: 492 Personen

Essen auf Rädern: 396 Personen

41 % der Betreuten sind 85 +

