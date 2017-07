Mit Grillen und Chillen in die Ferien

Altach. (ceg)

Bereits zum vierten Mal markiert eine gemütliche Grillerei den Startschuss zum Ferienprogramm des Altacher Sommers. Im Garten des Sozialzentrums direkt vor dem Jugendtreff Replay trafen sich Jung und Alt zu einem geselligen Abend. Das Besondere an diesem Abend war das Zusammentreffen der Generationen: Jugendliche aus dem Replay, Bewohner des Sozialzentrums sowie Eltern mit ihren Kindern fanden sich im wunderschönen Garten zu gegrillten Würsten und Zack Zack. Gekühlte Getränke waren an diesem hochsommerlichen Abend ebenfalls in Hülle und Fülle vorhanden und das alles bei familienfreundlichen Preisen. Grillmeister Stefan Sandholzer und sein Team kümmerte sich liebevoll um die zahlreichen Gäste. Während die Kinder sich beim Malen mit Straßenkreiden und Federball spielen vergnügten, genossen die zahlreichen Gäste die Atmosphäre. Mitten unter den Anwesenden feierten auch der Geschäftsführer des Sozialzentrums Alfred Bargetz sowie Gemeinderätin Susanne Knünz-Kopf den Ferienbeginn und genossen einen entspannten Abend.

In den kommenden neun Wochen veranstaltet das Team des Kindersommers in Zusammenarbeit mit der Gemeinde und zahlreichen Vereinen über 40 Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche aus Altach.