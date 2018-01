Mit Bus und Bahn zum Narrentag

Beim 36. VVF – Landesnarrentag werden tausende „Narren“ und Gäste erwartet. Am 14. Januar gibt es ein „Gratis – Ticket“ zur An- und Abfahrt.

Aufgrund der diesjährigen Feiertagskonstellation findet der große Auftakt für die im närrischen Landesverband integrierten Vereine somit eine Woche nach Dreikönig statt. Die „Schollesteachar Luterach“ werden zum vierten Mal das Mega – Event, bei welchem über 3.000 Aktive den Umzug gestalten, auf die Beine stellen. „Schon am Vorabend wird die närrische Zeit eingeläutet“, lässt Zunftpräsident Günter Dietrich durchblicken. Denn mit der „Warm – Up Party“ im Zelt beim Hofsteigsaal (ab 19.30 Uhr) gibt es schon einen ersten Vorgeschmack auf den sonntäglichen Höhepunkt am 14. Januar. Da pilgern dann die Delegationen aus allen Landesteilen zum Empfang in die Hofsteiggemeinde.