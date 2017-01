Millionenpleite im Lustenauer Millenium Park

Über das Lustenauer Unternehmen LUCCON Lichtbeton GmbH wurde ein Konkursverfahren eröffnet. - © VN/Hartinger

Über die LUCCON Lichtbeton GmbH mit Sitz im Millennium Park in Lustenau wurde am Landesgericht Feldkirch ein Konkursverfahren eröffnet. Das berichtet der KSV1870 in Vorarlberg.