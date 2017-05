Medaillenregen ist programmiert

Das Erreichen eines Meistertitels ist gerade beim Nachwuchs eine große Herausforderung für alle Sportler. Im Kunstrad sind nur Ländle-Sportler am Start. Auch alle Junioren-EM-Teilnehmer sind am Start. Und gerade sie müssen ihre Form nochmals unter Beweis stellen. Die Junioren EM findet dann zwei Wochen später in Prag/CZE (26.-27.5.) statt.

Im Radball kämpfen insgesamt 12 Teams in den drei Alterskategorien um die Titel. Die Radball-Mannschaften kommen mehrheitlich aus Vorarlberg. Teams aus St. Pölten und Schwechat komplettieren das Meisterschaftsturnier. Nach der Papierform sollten die Meistertitel nach Dornbirn gehen, Höchst und St. Pölten haben Außenseiterchancen.

Programm am Samstag, 13.5.2017

08.00 – 14.00 Uhr, Radball und Kunstrad, U15, im Wechsel

14.00 Uhr Siegerehrung U15

15.20 – 20.15 Uhr, Radball und Kunstrad, Jugend und U19, im Wechsel