Massiver Zulauf bei “Staatsverweigerern” – Hunderte kündigen dem Staat Österreich

Das Innenministerium spricht von einer “sehr ernsten Bedrohung”, wie die “Presse” berichtet: 150 Menschen kündigen derzeit pro Monat dem Staat Österreich. Manche senden dabei Behörden “Austrittserklärungen” zu, andere schließen sich Bewegungen wie Freeman, Terraniern, OPPT (One People’s Public Trust) an. Und ihre Zahl steigt an: von 700, die den Behörden im Herbst 2016 bekannt waren, zu nunmehr bereits 1100. 20.000 weitere sind als “Sympathisanten” zu bezeichnen.

“Sehr ernste Bedrohung”

Konrad Kogler, Generaldirektor für öffentliche Sicherheit, spricht von den Staatsverweigerern als einer “sehr ernsten Bedrohung”. “Es sind Leute, die so Schulden entkommen wollen, die sich vom Staat vernachlässigt fühlen oder die irgendwelche Nachrichten und Theorien glauben”, sagt Kogler. So seien etwa um Silvester Gerüchte gestreut worden, es stünden Enteignungswellen bevor denen man nur entkomme, wenn man den Staatsverweigerern beitrete.

Zusammenarbeit mit Extremisten

Die Gefahr: Laut Kogler träten die Gruppen zunehmend Gewaltbereit auf, und scheuten auch vor einer Zusammenarbeit mit Extremisten nicht zurück. Dabei umfasse das politische Farbspektrum auch Anarchisten, Linksextremisten oder Esoteriker. Die Gruppen wollen zur Zeit möglichst viele Mitglieder gewinnen und Strukturen aufbauen. Auch die Unterwanderung von Behörden stehe auf dem Plan, so die “Presse”.

Gegenmaßnahmen in Planung

Gegenmaßnahmen sind bereits in Planung. So etwa der Strafrechtsparagraf 246a, der die Beteiligung an solchen Verbindungen strafbar mache. Eine gemeinsame Organisationsstruktur sei dabei nicht notwendig, um einer Bewegung anzugehören – so soll ermöglicht werden, dass der Staat auch auf einzelne Personen strafrechtlich reagieren kann.