Marathon bei Minus 30 Grad Celsius

Rund um Camp Barneo am Nordpol fand am Sonntag ein Langstreckenlauf durch Schnee und Eis statt. Der Gewinner: ein Grieche!

So sieht der Sieger aus, der Sieger des Nordpol-Marathons 2018. Sein Name ist Argyrios Papathanasopoulos und er ist griechischer Staatsbürger, wie schon die Flagge in seiner Hand vermuten lässt. “Unglaublich”, so sagt er. Ich bin Grieche und das ist eigentlich nicht der richtige Platz für mich.”