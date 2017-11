LZH Dornbirn lädt zum Tag der offenen Tür

Das Vorarlberger Landeshörzentrum öffnet am kommenden Freitag seine Türen und lädt Alle zu einem Besuch ein.

Dornbirn Mit einem Tag der offenen Tür lässt das Landeszentrum für Hörgeschädigte am kommenden Freitag das große Jubiläumsjahr ausklingen und lädt dazu alle Interessierten in die Feldgasse zu einem Besuch.

Das Vorarlberger Landeszentrum für Hörgeschädigte feiert in diesem Jahr sein 40 jähriges Bestehen und seit der Gründung hat sich in der Dornbirner Feldgasse einiges getan. Um dieses den Besuchern näher zu bringen, haben sich die Mitarbeiter des LZH für den Tag der offenen Tür einige tolle Aktivitäten einfallen lassen. Dazu werden die Schüler die Gäste persönlich durch das Hörzentrum führen und in der Therapieabteilung warten Spielestationen für jung und alt. In der LZH Hörtechnik werden unter anderem neue Produkte sowie TV-Zubehör für Hörbeeinträchtigte präsentiert und jeder Besucher erhält die Möglichkeit, sein Gehör gratis testen zu lassen. Für die Sportlichen öffnet die frisch renovierte Kegelbahn Ihre Pforten und dazu stehen auch Kaffee und Kuchen, sowie Brötchen und frische Getränke bereit. Die Türen im LZH Dornbirn sind dabei am Freitag, 24. November von 10 bis 16 Uhr für alle interessierten Gäste geöffnet. MIMA