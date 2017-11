Lukas Aberer holt sich Wintercup

Dornbirn/ALA. Einen weiteren Meilenstein in seiner noch jungen Karriere setzte Kart-Talent Lukas Aberer am vergangenen Wochenende.

Der 14-jährige Dornbirner sicherte sich sensationell den Titel beim Wintercup in ALA am Gardasee. Nachdem Aberer beim ersten Bewerb im März den zweiten Platz holte, gelang ihm nun beim zweiten Meisterschaftsrennen souverän der Sieg und somit in der Gesamtwertung der erste Platz. Der Wintercup ist eine eigene Meisterschaft im Kart-Nachwuchsbereich, die von den Organisatoren der DAI Trophy zusätzlich durchgeführt wird und bei der sich Kartfahrer der Altersklasse 12- bis 15 Jahre messen.