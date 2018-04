Kurse für Nachwuchsforscher

FLIP startet mit spannendem Kurs-Programm für begabte Kinder in den Frühling.

Lustenau/Dornbirn. „Glück ist im Grunde nicht mehr, als seine Fähigkeiten zu hundert Prozent auszuleben.“ – dieser Spruch von Mihaly Csikszentmihalyi ziert die FLIP- Frühjahrsbroschüre. Der gemeinnützige Verein FLIP bietet begabten und besonders interessierten Kindern die Möglichkeit, sich unter Gleichgesinnten mit Themen ihres Interesses zu beschäftigen. In den Kursen können die Kinder unter Anleitung von Experten in kleinen Teams lernen, arbeiten, forschen, experimentieren und kreativ sein.

Auch heuer werden wieder spannende Kurse mit Abenteuern in der Natur, Physik- und Chemie-Experimenten und mathematischen Knobeleien angeboten. Alle Infos zu FLIP – steht für Freunde, Lichtblicke, Informationen, Projekte – gibt es bei einem Informationsabend am Montag, 14. Mai 2018 um 20 Uhr im Kindergarten Rheindorf in Lustenau. Infos und Anmeldung: 0680 144 76 96, verein.flip@gmail.com, www.verein-flip.info Bitte bei der Anmeldung den Namen, die Adresse und das Geburtsdatum des Kindes angeben.