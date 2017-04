Kulinarisch einmal um die ganze Welt

Dornbirn. „Naschmarkt meets Dornbirn“ heißt es künftig im Vienna House Martinspark Hotel. „Die Idee war, den Wiener Naschmarkt-Flair und Wiener Gastfreundschaft in unseren Häusern in ganz Österreich zu etablieren“, so Patrick Papa (Sales & Marketing Manager im Haus). Ab jetzt trifft man sich „Im Ersten“ – so der neue Name für das Restaurant – also auf eine kulinarische Weltreise. Im Mittelpunkt steht Speisenvielfalt und Spezialitäten aus aller Welt. Kleine Portionen laden dazu ein, viel Verschiedenes zu probieren. Köstliche Tapas, Dattel Couscous, Serrano Schinken und Hummus finden sich ebenso auf der Speisekarte wie ein Martinspark-Burger und natürlich das klassische Wiener Schnitzel. Begeistert vom neuen und Konzept „Im Ersten“ zeigten sich bei der feierlichen Eröffnung Klaus Lingg (Dornbirn Tourismus), Heidi Mark (Inside Dornbirn), Gerald Peter (Hotel Sonne) und Herbert Hug (Lions Dornbirn). Köstlichkeiten „around the world“ ließen sich auch Karin Schreiber (Zumtobel Lightning), Michael Köllinger und Christina Fäßler schmecken.