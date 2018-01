Kontaktverbot für aggressive Ex-Frau

Die einstweilige Verfügung gegen eine als aggresiv eingestufte Frau aus dem Bezirk Bregenz durfte am Bezirksgericht Bregenz um ein zweiter Jahr verlängert werden, entschieden die Höchstrichter des OGH.

Der als aggressiv eingestuften Frau aus dem Bezirk Bregenz wurde es gerichtlich verboten, ihren früheren Mann zu kontaktieren, sich in seiner Nähe aufzuhalten und ihn zu verfolgen. Dazu ist gerichtlich zunächst eine einstweilige Verfügung für ein Jahr ergangen. Weil sich die Frau nicht an die ihr auferlegten Verbote gehalten hat, wurde die einstweilige Verfügung am Bezirksgericht Bregenz um ein weiteres Jahr verlängert.

Verfolgt

Der Bregenzer Richter nahm es als bescheinigt an, dass die Frau ihren früheren Mann trotz des Verbots zwei Mal kontaktiert habe. Zudem habe sie ihn verfolgt, indem sie ihm von der Volksschule der Kinder in einen Supermarkt gefolgt sei und ihn dort bedroht habe. An einem anderen Tag habe sie wiederum im Nahebereich der Schule gewartet, als er die Kinder abholen wollte, und sei zwei Mal provokativ an ihm vorbeigegangen. Des Weiteren sei sie ohne sachliche Notwendigkeit an seinem Wohnhaus vorbeigefahren.