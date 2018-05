Klare Verhältnisse im eigenen Stall

Das ÖM-Spiel im internen Derby zwischen den Herren und der zweiten Garnitur vom RHC Dornbirn war eine mehr als anschauliche Sache und für die Einser, besonders im ersten Durchgang sorgten sie für klare Verhältnisse.

Mit dem hohen Tempo und schnellen Kombinationen war die Reserve anfangs schwer überfordert, der amtierende Meister ließ den Ball laufen und die Tore am laufenden Band. Nach Seitenwechsel fing sich die zweite Garnitur einwenig, gewöhnte sich an die Geschwindigkeit und stellte sich viel besser auf den Gegner ein. Am Ende war es die erwartet hohe Niederlage von der die zweite Spielhälfte positiv für die Zweier stimmte. Die Gende Boys kannten keine Gnade und probten den Ernstfall für die weiteren ÖM-Highlights gegen Villach und Wolfurt, wo in den nächsten Wochen die Entscheidung um den österreichischen Meistertitel fallen wird.