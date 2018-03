Kälber-Transporte nein - Aber Kalbinnen bis nach Usbekistan

Schwarzach - Nach dem Tiertransport-Gipfel wurde beschlossen, dass keine Kälber mehr aus Vorarlberg in Drittländer transportiert werden dürfen. Für Kalbinnen soll diese Regelung aber dezidiert nicht gelten.

Was die Milchproduktion damit zu tun hat

Dass es zu viele Kälber, und in der Folge keinen Absatz für die Tiere gibt, liegt am System der Milchproduktion. Hochleistungs-Milchkühe müssen fast durchgängig trächtig sein, um täglich Milch geben zu können. Kurz nach dem Abkalben muss die Kuh also wieder besamt und trächtig werden. Die hohe Zahl an daraus resultierenden Kälbern hat aber keine Platz an den Höfen im Land. Als Folge daraus sollen erstmals trächtige Kühe, also Kalbinnen, auch in Zukunft in Drittländer verkauft werden, wo sie dann ein Kalb zur Welt bringen und dann für die Milchproduktion eingesetzt werden.