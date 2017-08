Janika Rüttimann in Hochform

Die 18-Jährige holte sich den zweiten Platz mit Runden von 75/74/71/68. An den beiden ersten Tagen war die Montafonerin sogar noch durch eine Krankheit leicht gehandicapt, am Schlusstag, an dem zwei Runden gespielt wurde, fühlte sich Rüttimann dann so richtig wohl auf dem Kurs und spielte eine 71 Runde (-1) und eine ganz starke 68-Runde (-4) und schob sich damit hinter der Siegerin Elena Moosmann (SUI) an die zweite Stelle.

Für Rüttimann gibt es derzeit kaum eine Ruhepause: Schon heute flog sie nach England, wo sie an einem internationalen Jugendturnier teilnimmt.