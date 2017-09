Integra Regionalmarkt feiert Eröffnung

Lauterach. „Leos Laden – Lebensmittel aus der Region“ war rund zwei Jahre lang die Adresse für alle, die Wert auf regionale Produkte legen. Mit Ende Mai hat Integra das Geschäft an der Lauteracher Kreuzung übernommen. „Frisch, fair, von hier zu dir – der regionale Marktplatz“: So sind die Ambitionen, mit denen der Integra Regionalmarkt in Lauterach seine Kunden nunmehr verwöhnen möchte. Über den reinen Einkauf hinweg, soll der Laden auch zum Treffpunkt werden. „Der Laden soll ein Marktplatz für regionale Hersteller sein und somit ein Bindeglied zwischen Erzeuger und Kunden darstellen“, so Oliver Huber, der die Leitung des Integra Regionalladens innehat.

Reiche Produktpalette

Erste Erfahrungen hat das Team vom Integra Regionalladen in den letzten Monaten bereits sammeln können. Weitere Unternehmen und Privatleute aus der Region konnten mittlerweile als Partner gewonnen und die Produktpalette noch attraktiver gestaltet werden. Kurze Wege, nachhaltige, faire Herstellung und verantwortungsvoller Umgang mit Tier, Natur und Mensch bestimmen das Sortiment. Unter anderem wird der Integra Regionalladen auch vom Gutshof „Hei­densand“ in Lustenau beliefert – dort gibt’s aus einem Hektar Ackerfläche reichlich Gemüse und Obst. Im Laden selbst finden generationenübergreifend auch fünf ältere Langzeitarbeitslose (u.a. Aktion 20.000) und Jugendliche mit Berufsstartschwierigkeiten ihren lang ersehnten Arbeitstrainingsplatz.

Eröffnungswoche

Nun wird also groß Eröffnung gefeiert. Eine ganze Woche lang werden die Kunden mit Aktionen und Sonderangeboten verwöhnt. Vom 3. bis 7. Oktober 2017 gibt es für jeden Einkauf ab 50 Euro einen Rabatt von zehn Prozent sowie von fünfzehn Prozent ab einem Einkauf von 100 Euro. Bei einem köstlichen Bauernbuffet kann sich kostenlos durch die Spezialitäten aus der Region durchprobiert werden. Auch der Name des Ladens wird erst bei der offiziellen Eröffnung verraten!

INTEGRA Regionalladen

Bundesstraße 2 / Achparkkreuzung

6923 Lauterach

+43 664 855 8219

www.integra.or.at