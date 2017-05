Inklusion und internationale Küche: “Colour Food Festival” in Lochau

Im Abschlussjahr machen die Schüler der Landesberufsschule für Gastronomie in Lochau immer eine Abschlussprojektarbeit. Da Flüchtlinge und Inklusion immer wieder ein großes Thema in den Medien sind, haben Sie es für ihr Projekt herangezogen und beides mit einander verbunden. So haben am Dienstagabend ein 25-köpfiges Team rund um Patrick Pöner die Besucher verwöhnt.

Aufteilung in drei Teams

Der Name des Festivals wurde aufgrund der verschiedenen Nationalitäten der Köche gewählt. Schlussendlich wurden die 13 Schüler sowie Flüchtlinge und die Mitarbeiter des Brockenhauses in drei Gruppen eingeteilt. Die Mitarbeiter des Brockenhauses übernahmen den Service. Die Flüchtlinge unterstützten die Schüler in der Küche und stellten traditionelle Rezepte aus ihrer Heimat zur Verfügung. Patrick Pöner und zwei weitere Schüler übernahmen das Marketing des Festivals.

VOL.AT/Madlener © VOL.AT/Madlener

Unterstützung von Tom Heinzle

Am Beginn der Veranstaltung bedankten sich die Schüler bei den zahlreichen Unterstützern. Unter anderem auch bei Grill-Profi Tom Heinzle. Er half den Schülern bei der Vorbereitung des Hauptganges. Neben dem Essen haben die Schüler auch ein Rahmenprogramm für die Gäste auf die Beine gestellt. So hielt unter anderem Landesrätin Bernadette Mennel eine Rede. Außerdem schnappten sich die Schüler kurzerhand die Gäste und führten mit ihnen spontane Interviews. Zwischen Vorspeise und Hauptgang gab es einen kubanischen Tänzer zu bestaunen.