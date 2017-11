Indisches Menu für "Dach überm Kopf"

Nach der Messfeier am Caritassonntag serviert Pfarrer Georg erneut ein kulinarisches indisches Menü für "Dach überm Kopf".

Millionen von Menschen leben in Indien auf den Straßen oder unter menschenunwürdigen Bedingungen in kleinen Hütten aus Bananen- und Kokospalmblättern. Auch unzählige Kinder, ohne jegliche Lebensgrundlage und Schulausbildung, ziehen alleine auf den Straßen Indiens umher. Mit Hilfe der Gutherzigkeit der Menschen hier, setzt sich der Verein seit der Gründung im Jahr 2001 für diese mittellosen Menschen und Familien in Indien ein und ermöglicht ihnen ein stabiles Wohnen – ein Zuhause. Der Verein „Dach überm Kopf“ übernimmt die Materialkosten für ein Haus in Höhe von 2.800 Euro. Die Beschenkten müssen das Fundament selbst errichten und außerdem mit Hilfe von Familienmitgliedern, Freunden oder Bekannten von der Grundsteinlegung bis zur Fertigstellung des Hauses mitarbeiten. Heuer konnte durch die Großherzigkeit der Spender der Grundstein für das 1.651ste Haus gelegt werden.

Mit dem Spendengeld – welches zudem steuerlich absetzbar ist – werden auch 120 Waisenmädchen in Indien betreut und ausgebildet.

Für jede Spende – ob groß, ob klein – möchte der Verein aus tiefstem Herzen ein herzliches Vergelts Gott aussprechen.