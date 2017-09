Impuls für Bildungszukunft

Bildungszentrum Frastanz-Hofen kommt auf den Weg (v.l. Robert Hartmann, Beatrix Pedot, Angelika Summer, Armin Pedevilla, Eugen Gabriel, Herbert Zottele, Alexander Placek, Frank Oberlerchner, Elmar Nägele, Gernot Thurnher, Christian Matt) - © Henning Heilmann

Frastanz. (he) Es bewegt sich was in Sachen Bildungszukunft in Frastanz: Nochmals überarbeitet, kann das Bildungszentrum Frastanz-Hofen in naher Zukunft entstehen. Ein einstimmiger Beschluss der Gemeindevertretung sieht die nächsten konkreten Schritte vor.