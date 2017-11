House of Hair spendet erstmals für Hilfswerk Feldkirch

SULZ/FELDKIRCH. Das Geschäft House of Hair Friseurbedarf mit Chefin Birgit Künz in Sulz unterstützt erstmals mit freiwilligen Spenden das Hilfswerk Feldkirch. Die Scheckübergabe erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt im Bürgerservice der Stadt Feldkirch.

„Es war höchste Zeit einmal ein Event mit all unseren Kunden und Sponsoren zu machen um einen Teil der notbedürftigen Kinder und Frauen aus Feldkirch wirklich schöne Weihnachten zu ermöglichen“, sagt Birgit Künz, Inhaberin von House of Hair, Friseurbedarf in Sulz. Seit drei Jahren gibt es das kleine, aber feine Geschäft im Vorderland, das sich vorwiegend auf perfekte Hairstyiling spezialisiert hat. Anlässlich der Benefizaktion gab es für die Besucher tolle Angebote der großen Produktpalette und eine Tombola. Alessandro Nailartist Daniel zeigte die neuesten Trends für schöne Nägel und Hände, was bei den Kunden großen Anklang fand. „Die Not ist auch in Feldkirch präsent, umso schöner dass die soziale Aktion auch über die Montfortstadt hinaus geht“, richtet Wolfgang Strauss von der Stadt Feldkirch die Dankesworte an die Firmen und Unternehmen, welche das Hilfswerk Feldkirch unterstützen. Eine schnelle und unbürokratische Hilfe wird den rund 80 Kindern und Frauen pro Jahr ermöglicht. Zusammen mit Stadt Feldkirch-Mitarbeiterin Anita Leonhartsberger war Wolfgang Strauss beim Benefizevent bei House of Hair in Sulz anwesend. VN-TK