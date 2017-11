Hollywood zu Besuch im Ländle: So war der Tag mit Wesley Snipes und Laura

So viel Hollywood gab es noch nie in Vorarlberg: Actionstar Wesley Snipes und Vorarlbergs Hollywood-Export Laura Bilgeri stellten am Donnerstagabend ihren neuen Film "The Recall" im Bregenzer Metrokino vor.

Donnerstagnachmittag, 14 Uhr 30, am Flughafen Altenrhein. Wesley Snipes und Laura Bilgeri befinden sich im Anflug auf Vorarlberg. Es herrscht gespannte Stimmung auf dem Gelände, Vorarlbergs Presse wartet gespannt auf die eintreffenden Stars. Dann ist es soweit, die Peoples-Embraer-Maschine landet, alle warten nur auf den Moment, in dem Wesley Snipes zum ersten Mal Vorarlberger Boden betritt. Während der Actionstar keine Zeit für Interviews hat, zeigt sich Bilgeri stolz auf die Möglichkeit, ihren ersten großen Hollywoodfilm in ihrer Heimat vorzustellen. “Es bedeutet mir sehr viel”, verrät Laura im Interview mit VOL.AT.

Die Ankunft von Dr. Snipes

Snipes gönnt sich noch ein Gläschen am Flughafen, bevor er mit einer schwarzen Limousine von Mercedes Schneider vom Flughafen Altenrhein in sein Hotel nach Vorarlberg chauffiert wird, wo er sich auf die Premiere heute Abend vorbereiten wird. Der Fahrer, 23 Jahre jung und ETH-Student und Mercedes-Schneider-Junior, darf den Hollywoodstar für zwei Tage durch Vorarlberg fahren. “Ein bisschen bin ich schon nervös”, gesteht er.

Auch Hollywoodstars haben gelegentlich Hunger. Deshalb legen Dr. Snipes und Bilgeri erstmal einen Zwischenstopp im Isola Bella in Bregenz ein, bevor es ins Kaiserstrandhotel in Lochau geht.

Endlich: Um etwa 19 Uhr 30 fährt die Limousine vor. Vor dem Eingang des Metrokinos in Bregenz tummeln sich bereits Fans und wollen einen Blick auf die beiden Hollywoodstars werfen. Vor dem Film nehmen die Schauspieler sich Zeit für ihre Fans. Es werden Selfies gemacht, Autogramme geschrieben, die Stimmung ist ausgelassen.

Nach der Premiere nimmt sich Laura nochmals Zeit für ihre Fans. Snipes zieht sich zurück und testet das kulinarische Können des Cafés im Kino.

Dr. Snipes bleibt übrigens noch bis Samstag im Ländle. Laura verbringt einen zweiwöchigen Heimat-Urlaub in Vorarlberg und hat eine Kinotour durch Vorarlberg geplant.