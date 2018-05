Hochzeit Susanne Längle und Philipp Nöbauer

Im Standesamt Bludenz gaben sich Susanne Längle und Philipp Nöbauer gegenseitig das Jawort. Die Standesbeamtin Sandra Tschann nahm im Rahmen einer feierlichen Zeremonie die Trauung vor. Anschließend gab es herzliche Glück- und Segenswünsche der Hochzeitsgäste.

Vorab von den Eltern Simone und Wolfgang Längle und Silvia und Erich Nöbauer. Das Paar, das sich ein Jahr lang liebt, feierten mit dem Söhnchen der Braut Raphael und den Hochzeitsgästen im Schloßhotel „Dörflinger“ in Bludenz, diesen schönen Tag. Das Paar freut sich überdies auf das gemeinsame Kind, das in Bälde geboren wird. Der Wohnsitz befindet sich in Bludenz.