HC Hard holt sich Sieg im ersten Finalspiel

Der HC Hard feierte im ersten Finalspiel der Best-of-five-Serie gegen die Fivers Margareten einen wichtigen und verdienten 30:26-Heimsieg.

Nach der spannenden Halbfinal-Serie gegen West Wien ging es für den HC Hard heute mit dem ersten Finalspiel zu Hause gegen den Dauer Rivalen die Fivers Margareten weiter. Nach leichten Vorteilen für die Gäste zu Beginn entwickelte sich in der ersten Halbzeit eine ausgeglichene Partie und es ging mit einem knappen 12:11 für Hard in die Pause.

Hard setzt sich früh ab

In der zweiten Halbzeit setzten sich die Harder bereits in der Anfangsphase rasch auf 16:12 ab. Ab diesem Zeitpunkt schwankte die Führung zwischen vier und sechs Punkten. Die Harder verteidigten den Vorsprung aber trotz eines starken Ziura (12 Treffer) auf Seiten der Fivers souverän bis zum Ende und jubelte schlussendlich über einen 30:26-Heimsieg. Der HC Hard holt sich somit den Sieg im wichtigen ersten Spiel der Best-of-five-Serie. Das zweite Finalspiel steigt kommenden Mittwoch in Wien.